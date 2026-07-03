Июль — середина лета, время, когда дачный сезон в самом разгаре. Казалось бы, основные посадки позади, но расслабляться рано: именно в этот месяц закладывается основа будущего урожая, и упущенное время может дорого обойтись.

Главный приоритет — правильный полив

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

В жаркий июльский период полив становится самой важной задачей. Без достаточного количества влаги у растений замедляются жизненно важные процессы, нарушается терморегуляция, они ослабевают и становятся легкой добычей для вредителей и болезней.

Правила просты, но их соблюдение критически важно. Поливать растения рекомендуется утром или вечером, строго под корень, чтобы избежать испарения влаги и солнечных ожогов листьев.

Особенно это касается тепличных культур: в парниках и теплицах из-за летней жары приходится проводить более частые поливы, при этом важно избегать попадания воды на листья, чтобы не спровоцировать развитие фитофторы.

Для плодовых деревьев существует своя специфика: их поливают всего один раз в июле — примерно за 20 дней до начала сбора урожая.

Чтобы влага сохранялась дольше, опытные садоводы используют мульчирование — это помогает защитить почву от перегрева и уменьшить испарение. Для взрослого дерева может потребоваться до 10-15 ведер воды.

Борьба с сорняками и рыхление

www.globallookpress.com/Oksana Korol

Сорняки в июле растут с невероятной скоростью. Они не только забирают у культурных растений влагу и питательные вещества, но и служат пристанищем для вредителей.

Регулярная прополка и рыхление почвы — обязательная часть дачной рутины. Особенно эффективны эти работы в утренние или вечерние часы в засушливые дни.

Рыхлить почву рекомендуется после каждого полива или дождя — это обеспечивает доступ воздуха к корням растений. Не забывайте и о междурядьях: использование укрывного материала на грядках и в рядах помогает эффективней бороться с сорняками.

Июльская подкормка

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В июле растения активно формируют плоды и требуют максимального количества питательных веществ. Подкормка в этот период — не прихоть, а необходимость. Лучше всего использовать компост или перегной. Внесение удобрений летом укрепляет иммунитет растений, улучшает качество урожая и помогает некоторым культурам подготовиться к осени и зимовке.

Важное предостережение: в июле стоит избегать азотсодержащих удобрений. Их применение оправдано лишь в первые недели июня, сейчас же они могут навредить, стимулируя рост зеленой массы в ущерб плодам.

Особого внимания требуют плодовые деревья и ягодные кустарники, особенно в дождливую погоду, когда вода вымывает из почвы питательные вещества.

Обрезка и пасынкование

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Июль — время активной обрезки. У плодовых деревьев удаляют вертикальные побеги в верхней части кроны, волчковые побеги на скелетных ветвях, а также прикорневую поросль. Это помогает перенаправить силы растения на формирование и созревание плодов.

На огороде проводят прищипывание и пасынкование. Особенно это актуально для томатов: удаление лишних побегов позволяет направить все питательные вещества на созревание плодов.

Важный нюанс: у высокорослых томатов в июле обязательно удаляют нижние листья до первой плодовой кисти — это улучшает проветривание и служит профилактикой фитофторы.

У огурцов, напротив, прищипывают верхушку главного стебля для стимуляции роста боковых плетей, на которых завязывается основная масса женских цветков.

Не забывайте подвязывать высокие стебли и растения с тяжелыми плодами — томаты, огурцы, фасоль — мягкими материалами, используя колья, сетки или шпалеры. Это снижает риск механических повреждений от июльских гроз и ливней.

Сбор урожая

www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Середина лета — время активного сбора урожая. Вовсю идут огурцы, начинают созревать помидоры, зреют ягоды. Уже готова ранняя капуста, поспевает цветная капуста и брокколи. В июле собирают землянику, малину, смородину и крыжовник.

Поспевшие плоды нужно снимать регулярно, не допуская перезревания. Особенно это касается огурцов, кабачков и патиссонов — их лучше не переращивать. Если вы сеяли под зиму чеснок, обратите внимание на нижние листья: увидели пожелтение — пора выкапывать.

Начинайте заранее подготавливать овощи к консервации. Ранние сорта огурцов и помидоров отлично подойдут для закруток, к тому же это поможет уменьшить объем работы в августе.

Повторные посевы и сидераты

www.globallookpress.com/Harry Laub

Освободившиеся после ранних культур грядки не стоит оставлять пустыми. Их можно засеять скороспелыми овощами: салатом, брокколи, шпинатом, редисом, дайконом, укропом. В первой половине июля высевают шпинат, редьку и дайкон — они успеют созреть до холодов.

Еще одна важная задача — посев сидератов. После сбора картофеля и капусты эксперты рекомендуют сажать горчицу, фацелию, горох. Это дает двойную пользу: почва отдыхает, восстанавливается ее плодородие, а вы получаете дополнительный урожай в виде гороха, нута или фасоли.

Борьба с вредителями и болезнями

www.globallookress.com/Vadim Nekrasov

Июльская погода капризна: то жара, то ливни. Повышенная влажность благоприятствует развитию грибковых инфекций, а в жару активизируются тля, клещи и гусеницы. Поэтому осматривать растения нужно минимум два раза в неделю, своевременно удаляя поврежденные листья и побеги.

Особого внимания требует картофель: необходимо регулярно обрабатывать посадки от колорадского жука — методом ручного сбора, с помощью ловушек или с применением специальных растворов.

Любые обработки лучше проводить в утренние или вечерние часы, чтобы не навредить растениям и полезным насекомым.

Уход за клубникой и газоном

www.globallookpress.com/Oksana Korol

После сбора урожая клубники необходимо удалить старые листья и усы, провести рыхление почвы и, если ягодник чем-то болел, обработать препаратами.

В это же время закладываются цветочные почки на следующий год, поэтому критически важен полив (особенно в сухую погоду) и подкормка нитроаммофоской (спичечный коробок на 10 литров воды) прямо под корень.

Не забывайте и о газоне. Ухоженный газон — это не только красота, но и создание благоприятного микроклимата, увлажнение воздуха, защита почвы от разрушения и размывания плодородного слоя.

В июле газон страдает от жары больше всего: стригите его чуть выше обычного (оставляйте пять-шесть сантиметров), чтобы тень от травы защищала корни от перегрева, и обязательно проводите аэрацию (проколы вилами) раз в две недели, чтобы кислород проникал в уплотнившуюся почву.

К тому же он повышает содержание в почве полезных элементов и служит питательной средой для микроорганизмов.

Лунный календарь

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Многие дачники при планировании работ сверяются с лунным календарем. Согласно календарю на июль 2026 года, наиболее благоприятными днями для ухода за растениями считаются 6–8, 17–21 и 24–28 июля.

В эти дни рекомендуется заниматься поливом, подкормкой, рыхлением, прополкой, санитарной обрезкой, сбором урожая и повторными посевами.

Неблагоприятными датами называют 14 июля (новолуние) и 29 июля (полнолуние). Сторонники лунного календаря советуют в эти дни отказаться от посадки, пересадки, обрезки и других работ, связанных с повреждением растений.

Однако специалисты напоминают: решающее значение для урожая имеют погодные условия, климат региона и соблюдение агротехники. Лунный календарь может служить удобной памяткой, но не заменяет профессиональных рекомендаций.