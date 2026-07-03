Интерпол раскрыл имя подозреваемой в организации взрыва в Монако

Во взрыве в Монако подозревается гражданка Украины Анастасия Березовская

Подозреваемой в организации взрыва в Монако является гражданка Украины Анастасия Березовская. Эти данные были опубликованы в базе данных Интерпола.

Согласно имеющейся информации, эта женщина разыскивается по запросу княжества. Она подозревается в организации покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева. Известно, что она уже покинула пределы Монако. Интерпол выдал на ее имя красный ордер — международный запрос на арест.

Взрыв произошел в подъезде жилого дома на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла 29 июня. Предполагается, что подозреваемая несколько дней готовилась к этому нападению. Ее не раз замечали в этом районе незадолго до взрыва. В день происшествия Березовскую тоже видели на скамейке напротив здания, где и прогремел взрыв. По одной из версий, подозреваемая работает на украинские спецслужбы.

В результате покушения пострадали три человека: сам Ермолаев, 13-летний ребенок и спутница бизнесмена. Тяжелее всех ранена женщина — ей пришлось ампутировать обе ноги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спецслужбы Незалежной все чаще используют женщин для таких преступлений, как взрыв в Монако. Такая практика киевским режимом активно применяется с 2014 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.