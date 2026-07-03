Продавал самолеты на Украину: раскрыты подробности задержания Александра Нерадько

Экс-глава Росавиации Нерадько продавал самолеты на Украину

Бывший глава Росавиации Александр Нерадько продавал самолеты за рубеж, и в том числе на Украину в 2021-2022 годах. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее Нерадько задержали. Источник 5-tv.ru сообщал, что на него заведено дело о мошенничестве в составе организованной группы лиц в особо крупном размере. Речь идет о махинациях с государственными контрактами. Отмечалось, что действия Нерадько нанесли серьезный ущерб государственному бюджету.

До этого, в 2025 году, задержали помощника Нерадько Сергея Тимошенко. Сообщалось, что он работал в качестве заместителя губернатора Брянской области с 2019 по 2021 годы и курировал создание социальной инфраструктуры в регионе. При строительстве объектов он покровительствовал определенным предпринимателям, получая от них взятки.

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