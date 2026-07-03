Пять человек погибли в результате удара ВСУ по рынку в Запорожской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 80 0

Еще 18 человек получили ранения.

Удар по рынку в Запорожской области — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Пять человек погибли, 18 ранены в результате удара ВСУ по рынку города Токмака в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Уже известно, что в результате целенаправленной атаки противника по городскому рынку Токмака погибли пять жителей. Еще 18 человек получили ранения — разной степени тяжести. Пострадавшие продолжают поступать», — отметил глава области.

Как заявил Балицкий, в регионе развернуты дополнительные операционные. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим.

По данным источника 5-tv.ru, 13 пострадавших были доставлены в Токмакскую ЦРБ им. Александра Сеикаева.

«Это удар по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами. Ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьет по гражданским объектам. Прошу всех сохранять спокойствие», — заключил губернатор области.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

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