Россия направит в Венесуэлу гуманитарную помощь после землетрясения

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

Москва готова оказать пострадавшей дружественной стране поддержку в преодолении последствий катастрофы.

Как Россия помогает Венесуэле после землетрясения

Фото: Reuters/Ricardo Arduengo

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МИД: Россия направит в Венесуэлу гуманитарную помощь после землетрясения

Россия направляет в Каракас гуманитарную помощь для ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин во время церемонии, посвященной 215-й годовщине подписания Декларации независимости.

В груз войдут палатки для временного размещения людей, продукты, медикаменты и предметы первой необходимости. Также в республику направят российских специалистов, которые будут помогать в вопросах санитарно-эпидемиологического контроля.

Также Щетинин подчеркнул, что Россия готова оказать Венесуэле помощь и поддержать дружественную страну в преодолении последствий катастрофы.

В Венесуэле 24 июня были зафиксированы две серии мощных подземных толчков. По оценке Геологической службы США, магнитуда первой составила 7,2, второй — 7,5. В результате были разрушены сотни жилых домов, повреждены объекты инфраструктуры и больницы. Главный аэропорт страны временно закрыли.

До этого президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Москва также заявляла о готовности помочь Каракасу справиться с последствиями стихийного бедствия.

Ранее, писал 5-tv.ru, число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 2500 тысяч человек.

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Россия направит в Венесуэлу гуманитарную помощь после землетрясения

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