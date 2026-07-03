Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 2500 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2595 человек. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента республики Дельси Родригес.

«На сегодняшний день это 2595 погибших», — сказала она журналистам.

Ранее сообщалось о 2295 погибших и 11 267 раненых.

Землетрясения в Венесуэле

В ночь на 25 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения с разницей в одну минуту магнитудой 7,2 и 7,5, которые стали в стране самыми мощными с 1900 года. По данным геологической службы США, эпицентр находился в 56 километрах от города Валенсия. Колебания ощущались даже в столице — Каракасе, а также в соседней Гайане.

В результате землетрясения пострадало 2501 объектов инфраструктуры, включая 774 здания, 189 из которых полностью обрушились, а 585 получили повреждения.

Стихия также нанесла ущерб 38 больницам, 44 торговым центрам и 1645 инфраструктурным сооружениям, таким как мосты и дороги.

По информации властей, без жилья остались 12 841 человек, а всего последствия катастрофы затронули 26 405 жителей страны.

В Каракасе и штате Ла-Гуайра развернули временные лагеря для пострадавших, где им предоставили спальные места, питание, медицинскую и психологическую помощь.

Известно, что после мощных землетрясений в стране зафиксировали еще 214 повторных подземных толчков.

Кроме того, спасатели смогли извлечь из-под завалов торгового центра мужчину, который провел там восемь дней. Он работал охранником и оказался в сторожевой будке во время первых толчков, что помогло ему выжить.

В связи с пережитой трагедией в стране был объявлен семидневный национальный траур по жертвам землетрясений.

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