Выпивал алкоголь: мужчина насмерть переехал ребенка в Воронеже на водохранилище

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 47 0

После случившегося подозреваемый скрылся с места трагедии, оставив несовершеннолетнего умирать.

Ребенок погиб на водохранилище в Воронеже

Фото: СК РФ по Воронежской области

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Мужчина насмерть переехал ребенка в Воронеже на водохранилище

Полиция задержала мужчину, который на катере в акватории Воронежского водохранилища насмерть переехал ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел 2 июля. По данным следствия, около пяти часов вечера мужчина 45 лет, управляя катером допустил наезд на несовершеннолетнего, который в это время плавал в акватории водохранилища.

После случившегося задержанный поспешил скрыться с места происшествия. Очевидцы трагедии достали ребенка из воды и оказали ему первую помощь. Спасти пострадавшего не удалось. Врачи, приехавшие на место ЧП, констатировали остановку сердца.

В ведомстве отметили, что в день происшествия задержанный был пьян. Свидетели, опрошенные в ходе расследования, рассказали, что мужчина употреблял алкоголь в компании друзей. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее на реке Кама в Удмуртии в результате столкновения лодки и теплохода погиб 38-летний мужчина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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