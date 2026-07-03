Выпивал алкоголь: мужчина насмерть переехал ребенка в Воронеже на водохранилище

Мужчина насмерть переехал ребенка в Воронеже на водохранилище

Полиция задержала мужчину, который на катере в акватории Воронежского водохранилища насмерть переехал ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел 2 июля. По данным следствия, около пяти часов вечера мужчина 45 лет, управляя катером допустил наезд на несовершеннолетнего, который в это время плавал в акватории водохранилища.

После случившегося задержанный поспешил скрыться с места происшествия. Очевидцы трагедии достали ребенка из воды и оказали ему первую помощь. Спасти пострадавшего не удалось. Врачи, приехавшие на место ЧП, констатировали остановку сердца.

В ведомстве отметили, что в день происшествия задержанный был пьян. Свидетели, опрошенные в ходе расследования, рассказали, что мужчина употреблял алкоголь в компании друзей. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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