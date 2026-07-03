Врач рассказал о состоянии пострадавших после подрыва на мине в Рыльске

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 42 0

Сейчас им проводят полное обследование.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Раненые в результате подрыва в Рыльске находятся в среднем и тяжелом состоянии

Пострадавшие в результате подрыва автомобиля в Курской области находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Об этом 5-tv.ru сообщил заслуженный врач России Александр Попов.

В Курскую областную больницу доставили четырех человек. Среди них — глава Рыльского района Курской области Владимир Ковальчук и директор хозяйственного обслуживания Сергей Беседин.

«(Пострадавшие. — Прим. ред.) получают всю терапию, сейчас проводится полное обследование. После этого они будут эвакуированы и положены в отделение реанимации», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района подорвался на мине в центре города. Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. У водителя машины Сергея Беседина непроникающее ранение живота и осколочное ранение бедра.

Еще два человека, находившиеся рядом, пострадали от взрывной волны и получили осколочные ранения рук и ног.

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