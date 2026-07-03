Венесуэльская королева красоты погибла под завалами вместе с молодым человеком

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Алена Куликова
Алена Куликова 28 0

Пара стала жертвой землетрясений.

Спасатели нашли тела модели и ее парня после землетрясения

Фото: Instagram*/skarlentrodriguez

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Венесуэльская модель и обладательница титула Miss Grand Orlando 2025 Скарлент Родригес и ее молодой человек — Хосе Кастро найдены погибшими после землетрясений, произошедших в Венесуэле, сообщило издание HOLA.

Пара считалась пропавшей без вести несколько дней, пока спасатели проводили поисковую операцию в районе Катия-ла-Мар в штате Ла-Гуайра. По данным местных СМИ, они оказались заблокированы под завалами после обрушения жилого здания во время подземных толчков.

Семья подтвердила их гибель и сообщила, что тела были найдены рядом друг с другом. Родственники также открыли сбор средств на похороны.

Организации Miss Grand International и Miss Grand Florida выразили соболезнования.

Землетрясения в Венесуэле вызвали масштабные разрушения и продолжающиеся спасательные работы в пострадавших районах.

Родригес была уроженкой Венесуэлы, но в последнее время жила в США. В 2025 году она выиграла титул «Мисс Гранд Орландо», а затем участвовала в конкурсе красоты «Мисс Гранд Флорида».

Ранее 5-tv.ru сообщили, что число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 2,5 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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