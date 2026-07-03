Полиция изъяла машину украинки, подозреваемой в покушении на Ермолаева

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 42 0

Автомобиль уже обыскали.

Как полиция расследует дело о взрыве в Монако

Фото: Reuters/Alexandre Dimou

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Полиция Гессена обыскала и изъяла автомобиль, которым пользовалась гражданка Украины Анастасия Березовская, подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры Германии, прокуратуры Франкфурта-на-Майне и земельного управления уголовной полиции Гессена.

«Был проведен обыск, а также изъят автомобиль, которым она (подозреваемая в связи со взрывом. — Прим. ред.) пользовалась», — говорится в заявлении.

Взрыв произошел 29 июня в подъезде жилого дома в Монако. В результате пострадали мужчина, женщина и ребенок. Представляющее интересы Ермолаева агентство подтвердило, что среди раненых оказался и бизнесмен.

По информации следствия, взрывное устройство сработало в момент, когда рядом проходила спутница Ермолаева Анна Насобина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что следователи рассматривают версию о возможной причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к организации взрыва. Предполагаемым мотивом могли стать связанные с Вадимом Ермолаевым кол-центры на Украине.

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