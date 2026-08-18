Есть такое право: когда можно не оплачивать коммунальные услуги

Чернышов: при отсутствии более пяти дней можно снизить плату за некоторые ЖКУ

Если граждане отсутствовали в доме более пяти дней, то за этот период можно не оплачивать некоторые коммунальные услуги. Об этом изданию Газета.ру рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

К таковым услугам относится, например, предоставление воды. Эксперт отметил, что если в квартире установлены счетчики, перерасчет происходит автоматически: приборы фиксируют отсутствие расхода. Когда же счетчиков нет, право на перерасчет возникает при соблюдении двух условий: человек отсутствовал более пяти полных дней подряд, а установить прибор учета технически невозможно. Причем последнее должно быть подтверждено специальным актом. Тогда производится перерасчет. То же самое касается мусора, электричества и газа.

На отопление подобная возможность не распространяется, причем неважно, благодаря чему помещения обогреваются, даже если все теми же электричеством и газом.

Также основанием для снижения платежа могут стать и нарушения со стороны поставщика услуг.

«Например, горячую воду отключили на более долгий срок, чем допускают нормативы, либо ее температура оказалась ниже нормы. В таких случаях размер платы должны уменьшить, а за отдельные периоды ее могут не начислять совсем. То же касается отопления, если температура воздуха в квартире не соответствует установленным требованиям», — добавил Чернышов.

Для перерасчета за время отъезда необходимо подать заявление исполнителю коммунальной услуги: до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения. Период отсутствия нужно подтвердить документально. Если уезжает часть жильцов, перерасчет сделают только за них. Максимальный срок, на который можно его оформить заранее, — шесть месяцев, но при необходимости есть возможность продлить еще на полгода.

В случае с некачественной услугой алгоритм действий иной: сначала нужно зафиксировать нарушение через аварийно-диспетчерскую службу. Обращение зарегистрируют, при необходимости проведут проверку и составят акт. С этим документом нужно обращаться к исполнителю за перерасчетом, уточнил представитель Госудмы.

Он также предостерег от самостоятельного исключения сумм из платежки. Пока начисление официально не изменено, неоплата превращается в долг с начислением пеней. При отказе в следует получить письменный ответ и сохранить подтверждение подачи заявления. С этими документами можно обращаться в государственную жилищную инспекцию или в суд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 сентября 2027 года россияне начнут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в электронном виде. Это нововведение коснется собственников недвижимости, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

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