Взрыв в Монако мог быть дистанционным: что известно о покушении на бизнесмена

Reuters: взрывное устройство в Монако подорвали с помощью пульта

Злоумышленник использовал пульт дистанционного управления для подрыва устройства в Монако. Об этом написали в Reuters со ссылкой на слова прокурора княжества.

Взрыв произошел 29 июня в подъезде жилого дома. После инцидента прокуратура начала расследование по статье о покушении на убийство.

До этого стало известно, что взрывчатку могли привести в действие в тот момент, когда мимо нее проходила спутница украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анна Насобина.

По данным телеканала BFMTV, первым в здание вошел 13-летний подросток. После этого, когда Насобина проходила рядом с заложенным устройством, подозреваемый активировал его.

В результате взрыва пострадали три человека. По информации BFMTV, среди раненых был гражданин Кипра Вадим Ермолаев. В СМИ называли его одним из наиболее состоятельных бизнесменов Украины. Также сообщалось, что он мог быть связан с сетью мошеннических кол-центров на Украине.

Ермолаев отказался от украинского гражданства в 2019 году. Киевские власти ввели против него санкции в 2023 году.

Ранее появлялась версия, что злоумышленником могла быть женщина. По имеющимся данным, она находится в одной из европейских стран. Официально эта информация не подтверждалась.

Расследование продолжается. Прокуратура Монако рассматривает произошедшее как покушение на убийство. При этом, как писала газета Le Figaro со ссылкой на источники, следователи изучают версию о возможной причастности Службы безопасности Украины (СБУ).

Издание Comments.ua также сообщало, что СБУ могла быть заинтересована в покушении на Ермолаева. По версии издания, мотивом мог стать контроль над связанными с ним кол-центрами в Днепропетровске, а также более широкими теневыми бизнес-процессами в городе. Кроме того, в публикации предполагалось, что нападение могло быть связано с опасениями из-за возможного политического влияния бизнесмена в будущем.

Официальных выводов о заказчиках и исполнителях взрыва пока не приводилось. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия, маршрут подозреваемого и способ подготовки взрывного устройства.

Ранее, писал 5-tv.ru, интерпол раскрыл имя подозреваемой в организации взрыва в Монако.

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