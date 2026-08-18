Суперфуд в тарелке: чем полезны семена чиа, и как их правильно готовить

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 12 0

Этот продукт — настоящий концентрат питательных веществ.

Чем полезны семена чиа и как их правильно готовить способ

Фото: www.globallookpress.com/ Jürgen Pfeiffer

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Семена чиа являются настоящим концентратом питательных веществ

Крошечные семена чиа являются настоящим концентратом питательных веществ и универсальным ингредиентом для здорового рациона. Об этом сообщило издание Better Homes & Gardens.

Семена чиа, полученные из растения Salvia hispanica, богаты омега-3 жирными кислотами, клетчаткой и важными минералами, такими как калий, магний и кальций.

Как рассказала диетолог Лиза Янг, этот продукт обладает нейтральным вкусом и способен принимать аромат тех блюд, в которые его добавляют.

При контакте с водой зерна расширяются, образуя гелеобразную массу, что делает их отличным дополнением к йогуртам, смузи и салатам.

В одной порции весом около 28 граммов содержится 138 калорий и впечатляющие десять граммов пищевых волокон, что способствует длительному ощущению сытости и поддерживает здоровье кишечника.

В отличие от семян льна, чиа не требуют обязательного измельчения для усвоения полезных элементов организмом. Эксперты отмечают, что черные и белые сорта семян практически идентичны по своим свойствам и могут использоваться взаимозаменяемо.

Продукт часто применяется в веганской кулинарии в качестве заменителя яиц или натурального загустителя. Для приготовления полезного пудинга рекомендуется смешать четверть стакана семян с одним стаканом жидкости и оставить в холодильнике минимум на два часа.

Хранить суперфуд следует в герметичном контейнере, так как высокое содержание жиров может привести к порче продукта при неправильных условиях. Срок годности при соблюдении правил составляет от шести месяцев до года.

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