Сердце под угрозой? Врач объяснил, как быстро оценить риск инфаркта

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Простое измерение может показать, стоит ли обращаться к врачу.

Как проверить риск инфаркта за несколько минут способ быстро

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кардиохирург Лондон: риск инфаркта можно оценить всего за несколько минут

Кардиохирург Джереми Лондон рассказал о простом способе оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний всего за несколько минут. Его слова приводит издание Mirror.

По словам специалиста, для проверки нужно измерить окружность талии на уровне пупка, а затем разделить этот показатель на рост. Если получившееся соотношение выше 0,5, это может говорить о повышенной вероятности проблем с сердцем. Лондон рекомендовал людям с таким результатом обратиться к врачу и пройти дополнительное обследование.

Кардиохирург объяснил, что показатель выше 0,5 часто связан с избытком висцерального жира в области живота. Такой тип жировых отложений повышает риск сердечных и других хронических заболеваний.

Ранее в американском штате Алабама обнаружили тела 47-летней Джессики Фолдс и ее 44-летнего бойфренда Дэниела Роббинса. Полицию вызвали после сообщения о грузовике, оставленном на пустынном участке с включенным двигателем.

Прибывшие на место правоохранители нашли погибших в лесистой местности. По версии следствия, Роббинс задушил Фолдс в другом месте, после чего привез тело в лес, чтобы спрятать его.

Во время попытки скрыть следы преступления мужчине стало плохо. Предположительно, он умер от сердечного приступа рядом с телом убитой женщины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
Почему гороскопы кажутся пугающе точными? Что такое эффект Форера

Последние новости

22:55
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 188 украинских беспилотников
22:49
Путин сообщил о плановом создании зоны безопасности под Сумами и Харьковом
22:42
Путин заявил, что стратегическая инициатива на поле боя полностью за ВС РФ
22:36
Путин заявил об успешном продвижении ВС РФ в ДНР
22:32
ВС РФ освободили Константиновку в ДНР
22:32
Не детокс, а удар по организму: диетолог назвала главные риски арбузной диеты

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
«Они живы и далеко»: в деле семьи Усольцевых появилась финальная версия
Драгоценности, пиратская шляпа и близкие друзья: Павел Деревянко с размахом отметил юбилей
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео