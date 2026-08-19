Торговал органами: заведующий моргом похищал пожертвованные науке части тела

Times of India: заведующий моргом похищал и продавал пожертвованные науке органы

Гарвардский университет согласился выплатить компенсацию в размере 53 миллионов долларов для завершения судебных разбирательств с семьями, чьи родственники стали жертвами надругательства в морге медицинской школы вуза. Об этом сообщила The Times of India.

Это решение было принято после того, как бывший заведующий моргом Седрик Лодж признался в краже и последующей продаже частей тел, которые изначально предназначались для проведения научных исследований.

Представители учебного заведения назвали действия своего экс-сотрудника «презираемыми» и «отвратительными». Они подчеркнули, что произошедшее является вопиющим предательством ценностей всего медицинского сообщества.

В ходе расследования выяснилось, что Седрик Лодж вместе со своей супругой Дениз похищали фрагменты трупов без ведома администрации университета или согласия доноров. Преступная схема функционировала в период с 2018 по 2021 год, а украденные останки переправлялись покупателям в разные штаты.

В декабре 2025 года Лодж был приговорен к восьми годам тюремного заключения, а его жена получила один год лишения свободы. Сейчас суд в Бостоне выдал предварительное одобрение плана мирового соглашения, согласно которому будут созданы два фонда для распределения средств между пострадавшими семьями. Процесс выплат, как ожидается, займет несколько месяцев.

Помимо денежных компенсаций, Гарвардская медицинская школа обязалась направить обращения родственникам с осуждением действий Лоджа и описанием мер по улучшению программы анатомического донорства.

В качестве знака уважения к донорам, университет планирует учредить ежегодную стипендию на обучение, которая начнет действовать с 2027–2028 академического года.

Несмотря на то что судебное урегулирование приближает этот затянувшийся инцидент к завершению, руководство вуза признает, что процесс восстановления репутации и доверия общественности все еще продолжается.

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