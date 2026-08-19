Без критических последствий: Путин высказался об атаках ВСУ на российские объекты

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Президент отметил, что РФ все еще нужно работать над укреплением обороны и безопасности страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Путин: критических последствия от атак ВСУ на российские объекты нет

Террористические атаки киевского режима на российские объекты не имеют критических последствий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Он отметил, что на темпы экономического развития влияют различные факторы, в том числе и внешнее давление, и террористические атаки со стороны Украины по объектам нашей промышленности и инфраструктуры.

«Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может, но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно, мы это понимаем, видим и знаем», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что России нужно продолжать укреплять суверенитет, повышать эффективность и в области обороны, и в области безопасности, и в социально-экономической сфере.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин на заседании Совета по науке и образованию обозначил ключевые направления развития российской науки: от создания технологий будущего и защиты научных данных до подготовки кадров и расширения участия бизнеса в исследованиях.

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