Птицы-вырвиглаз: на улицах в Анапе обнаружили голубей ярко-розового цвета

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 55 0

На улицах города заметили крылатых неестественного цвета.

В Анапе полиция проверяет информацию о розовых голубях

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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В Анапе обнаружили голубей ярко-розового цвета

В Анапе полиция начала проверку после появления в социальных сетях сообщений о голубях ярко-розового цвета. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.

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«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками ОМВД России по городу Анапе выявлен пост, содержащий признаки возможного жестокого обращения с птицами. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — говорится в официальном релизе.

Фотографии необычных птиц, которые ходили по улицам среди обычных голубей, начали распространяться в соцсетях сегодня утром. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что пернатые могли стать жертвами нелегальных фотографов, которые покрасили их для использования в качестве реквизита на уличных фотосессиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из столичных антикафе сотрудники правоохранительных органов обнаружили более сотни погибших попугаев. В ходе проверки в морозильной камере заведения были найдены тушки свыше 100 птиц. Как уточнили в надзорном ведомстве, при проведении экспертизы у животных были выявлены телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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