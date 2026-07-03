Том Круз собрал отдельную команду для ухода за своими волосами

Американский актер Том Круз собрал команду специалистов, которые занимаются уходом за его волосами, сообщило издание Radar Online со ссылкой на источник.

По его словам, 64-летний актер считает состояние волос важной частью своего профессионального образа и уделяет этому вопросу повышенное внимание.

За каждым этапом ухода закреплены отдельные специалисты. Один отвечает за мытье головы и массаж кожи, другой занимается стрижкой и укладкой, а также есть сотрудники, которые контролируют правильное использование средств для ухода и роста волос.

Источник также утверждает, что состояние волос актера регулярно проверяют, чтобы своевременно выявлять признаки выпадения или повреждения. При этом Круз не планирует прибегать к пересадке волос, накладным системам или другим подобным процедурам, предпочитая поддерживать их состояние с помощью постоянного ухода.

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