Том Круз собрал отдельную команду для ухода за своими волосами

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Алена Куликова
Алена Куликова 36 0

Один сотрудник отвечает за мытье головы и массаж кожи, другой занимается стрижкой и укладкой.

Как Том Круз поддерживает состояние своих волос

Фото: www.globallookpress.com/AD

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Американский актер Том Круз собрал команду специалистов, которые занимаются уходом за его волосами, сообщило издание Radar Online со ссылкой на источник.

По его словам, 64-летний актер считает состояние волос важной частью своего профессионального образа и уделяет этому вопросу повышенное внимание.

За каждым этапом ухода закреплены отдельные специалисты. Один отвечает за мытье головы и массаж кожи, другой занимается стрижкой и укладкой, а также есть сотрудники, которые контролируют правильное использование средств для ухода и роста волос.

Источник также утверждает, что состояние волос актера регулярно проверяют, чтобы своевременно выявлять признаки выпадения или повреждения. При этом Круз не планирует прибегать к пересадке волос, накладным системам или другим подобным процедурам, предпочитая поддерживать их состояние с помощью постоянного ухода.

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