«Почистили перышки»: Ольга Бузова порадовала себя сменой имиджа

Ольга Бузова сменила имидж после выписки из больницы

Покинув Боткинскую больницу, где ей провели операцию на ногу, певица и телеведущая Ольга Бузова поспешила в салон красоты на смену имиджа. Своим новым преображением она поделилась в личном блоге.

Звезда во время поездки в машине записала видео любимым поклонникам и показала обновленную прическу. Бузова снова стала блондинкой, о чем совершенно не жалеет.

Она обратила внимание пользователей на светлые пряди с эффектом выгоревших волос и призналась, что ей нравится собственное отражение в зеркале.

«Почистили перышки. Освежили цвет и облегчили длину на лето, которое все же есть, несмотря на обстоятельства. Пока остаюсь в блонде, нам нравится», — поделилась Ольга.

Фото: Instagram*/buzova86

Если телезвезда в восторге от преображения, то в комментариях мнения поклонников разделились. Одни назвали Бузову принцессой и восторгались ее роскошным блондом, другие высказались, что предпочли бы увидеть ее брюнеткой.

Артистка также рассказала о самочувствии после выписки из больницы. По ее словам, сон постепенно пришел в норму, давление в порядке, а боли уже не такие сильные, как раньше. При этом обезболивающие препараты она по-прежнему принимает.

«Сплю я просто нереально. Я бы спала и спала. Сегодня в семь еле встала. То есть сон восстановился. <…> Давление в порядке. Аппетит есть. Еду на восстановление, на реабилитацию. Нужно заниматься каждый день, чтобы как можно скорее после того, как снимут швы, тело и нога пришли в форму», — объяснила телеведущая.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 12 июня Ольга Бузова упала в душе и повредила ногу. Она выложила фото с окровавленной ногой в личный блог, чем серьезно напугала поклонников.

Ее госпитализировали в московскую больницу, где в срочном порядке провели операцию, в ходе которой артистке наложили более 40 швов. Уже на следующий день она вышла на связь, рассказала о самочувствии и поблагодарила всех, кто за нее переживал, а также врачей, которые провели экстренную операцию.

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