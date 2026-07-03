Путин заявил об успешном продвижении ВС РФ в ДНР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России смогли полностью завершить освобождение Луганской Народной Республики и продвинуться на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что глава государства сегодня посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. Песков заявил, что Путин отметил полное взятие российскими военными Луганской Народной Республики.

«Сам президент говорил о том, что <…> удалось полностью завершить освобождение ЛНР и добиться существенного продвижения на территории ДНР», — уточнил представитель Кремля.

Пресс-секретарь также отметил, что Путин рассказал о плановом создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, с начала этого года ВС РФ освободили 133 населенных пункта. Кроме того, президент в узком составе обсудил задачи на летний период, тему активных наступательных действий на фронтах, а также выслушал детальные доклады командующих группировками войск по всем направлениям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.