Хризантемы вместо экзотики: как собрать бюджетный букет к 1 сентября

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 46 0

Покупку цветов лучше не откладывать на последние часы перед началом учебного года, когда спрос особенно высок.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Архив Александра Поляшова; 5-tv.ru

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Флорист Поляшов: для экономии стоит определить бюджет для букета на 1 сентября

Сэкономить на букете к 1 сентября можно, если заранее определить бюджет, обратиться во флористический салон до ажиотажа и отказаться от экзотических цветов. Об этом флорист Александр Поляшов рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, не стоит откладывать покупку букета на последние часы перед началом учебного года. Лучше заранее прийти в цветочный магазин и сразу обозначить сумму, которую родители готовы потратить.

«Нужно определить бюджет, прийти с этим бюджетом не 30-го числа, не первого числа в семь утра в цветочный, а именно прийти пораньше, пока будут сборы в школу, зайти в цветочный, узнать, что вы можете предложить сделать на этот бюджет», — посоветовал Поляшов.

Еще один способ сократить расходы — выбирать простые сезонные цветы и не добавлять в композицию экзотические растения.

«Можно опять же брать цветы, которые не будут стоить дорого. Не брать экзотику, не использовать ее в букете. И экономия будет очень хорошая», — отметил флорист.

По словам Поляшова, заранее сделанный заказ также может помочь сэкономить. В некоторых салонах за предварительную покупку могут предоставить скидку.

«Плюс, например, заказать заранее, потому что вот что у меня, что у многих, если заказываешь заранее, вам тоже скидку цветочную сделают», — рассказал специалист.

В качестве доступных вариантов флорист назвал гвоздики, хризантемы и альстромерии. По его словам, из таких цветов можно собрать аккуратную композицию без значительных затрат.

«Некоторые цветы понятные, простые, те же гвоздики, хризантемы, альстромерии», — сказал Поляшов.

Классическими цветами для школьной линейки также остаются гладиолусы, астры, подсолнухи. Они не теряют актуальности из года в год, а стоят значительно дешевле роз.

Эксперт также рекомендовал обращаться к флористам, которые готовы подобрать композицию с учетом конкретного бюджета клиента.

«Идти к осознанным флористам, которые могут, которые понимают, что там бюджет на букет», — добавил специалист.

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