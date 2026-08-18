Умерла звезда сериала «Секрет Тропиканки» Лаура Кардозу

Актриса Лаура Кардозу, известная зрителям по сериалу «Секрет Тропиканки», скончалась в возрасте 98 лет. Об этом сообщили на ее официальной странице в социальных сетях.

Актриса ушла из жизни в собственном доме в Сан-Паулу. По информации представителей звезды, причиной смерти стало резкое ухудшение состояния здоровья. В публикации близкие и поклонники отметили, что Кардозу навсегда останется одной из главных фигур бразильского телевидения.

Свою карьеру Лаура начала еще в подростковом возрасте — впервые она появилась на экране, когда ей было 15 лет. За годы работы артистка стала участницей более 60 телевизионных проектов.

Наибольшую известность Кардозу принесли роли в сериалах «Секрет Тропиканки», «Дороги Индии», «Габриэла», «Империя» и «Шоколад с перцем».

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Петушинском районе Владимирской области, где 15-летний подросток на питбайке сбил бывшего участника группы «Цветы» Владислава Петровского.

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