Вооруженные силы России в июне освободили 29 населенных пунктов в зоне специальной военной операции — это более 600 квадратных километров территории. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Президент России Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск. С докладом перед главой государства выступил Герасимов. Он рассказал о текущей обстановке в зоне СВО.

«Войска объединенной группировки в ходе специальной военной операции продолжают выполнять задачи по освобождению ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В июне месяце освобождено 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территорий», — сказал он.

Глава Генштаба также отметил, что соединения и части объединенной группировки войск наступают по всем направлениям. Он подчеркнул, что заметны продвижения в полосах ответственности группировок «Север» и «Восток».

Кроме того, Герасимов заявил, что группировка «Север», которая ведет сразу несколько наступательных действий, успешно реализует задачи по созданию зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. Он добавил, что Вооруженные силы Украины несут значительные потери.

Начальник Генштаба РФ сообщил, что киевский режим, не имея значимых результатов на фронте, пытается убедить своих западных союзников, что инициатива в зоне боевых действий якобы находится на их стороне.

Ранее Путин сказал, что с начала этого года российские войска освободили 133 населенных пункта.

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