Король Норвегии Харальд V госпитализирован. Об этом официально сообщил Королевский дом Норвегии.

Известно, что 89-летний монарх 17 августа был доставлен в Национальную больницу Осло. Это произошло после того, как король прошел медицинское обследование.

На его основе врачи пришли к выводу, что Харальду V необходимо стационарное лечение, чтобы нормализовать уровень жидкости в организме. Она скопилась в теле титулованной особы после приема кортизона. Этот гормон был назначен для лечения гемолитической анемии, от которой страдает норвежский король.

Это не первая госпитализация Харальда V в этом году. В феврале он уже оказывался в больнице из-за инфекции и обезвоживания. Тогда монарх отдыхал на острове Тенерифе. Кроме того, в 2024 году королю установили постоянный кардиостимулятор.

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