Госпитализирован старейший монарх Европы — король Норвегии Харальд V
Он принимает гормональные препараты и с 2024 года живет с постоянным кардиостимулятором.
Фото: www.globallookpress.com/Mathias Bergeld
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Король Норвегии Харальд V госпитализирован. Об этом официально сообщил Королевский дом Норвегии.
Известно, что 89-летний монарх 17 августа был доставлен в Национальную больницу Осло. Это произошло после того, как король прошел медицинское обследование.
На его основе врачи пришли к выводу, что Харальду V необходимо стационарное лечение, чтобы нормализовать уровень жидкости в организме. Она скопилась в теле титулованной особы после приема кортизона. Этот гормон был назначен для лечения гемолитической анемии, от которой страдает норвежский король.
Это не первая госпитализация Харальда V в этом году. В феврале он уже оказывался в больнице из-за инфекции и обезвоживания. Тогда монарх отдыхал на острове Тенерифе. Кроме того, в 2024 году королю установили постоянный кардиостимулятор.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что радиоведущий во время программы сообщил слушателям о смерти короля Великобритании Карла III. А когда осознал ошибочность своего заявления, сбежал из студии.
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