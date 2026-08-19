Госпитализирован старейший монарх Европы — король Норвегии Харальд V

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Он принимает гормональные препараты и с 2024 года живет с постоянным кардиостимулятором.

Почему госпитализировали короля Норвегии

Фото: www.globallookpress.com/Mathias Bergeld

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Король Норвегии Харальд V госпитализирован. Об этом официально сообщил Королевский дом Норвегии.

Известно, что 89-летний монарх 17 августа был доставлен в Национальную больницу Осло. Это произошло после того, как король прошел медицинское обследование.

На его основе врачи пришли к выводу, что Харальду V необходимо стационарное лечение, чтобы нормализовать уровень жидкости в организме. Она скопилась в теле титулованной особы после приема кортизона. Этот гормон был назначен для лечения гемолитической анемии, от которой страдает норвежский король.

Это не первая госпитализация Харальда V в этом году. В феврале он уже оказывался в больнице из-за инфекции и обезвоживания. Тогда монарх отдыхал на острове Тенерифе. Кроме того, в 2024 году королю установили постоянный кардиостимулятор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что радиоведущий во время программы сообщил слушателям о смерти короля Великобритании Карла III. А когда осознал ошибочность своего заявления, сбежал из студии.

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