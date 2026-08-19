«Они не внебрачные»: Прохор Шаляпин рассказал об опыте донорства спермы

Прохор Шаляпин: я был донором спермы

Певец Прохор Шаляпин сдавал сперму, а сейчас мечтает о троих детях. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Исполнитель показал новый дом площадью 1100 метров в Новой Москве. На вопрос о том, будет ли в нем детская комната, Шаляпин ответил, что хотел бы стать отцом нескольких детей.

«Конечно! Я мечтаю иметь троих детей!» — заявил певец.

При этом артист рассказал, что у него пока нет внебрачных детей. Однако он сдавал свой биоматериал в качестве донора.

«Они не внебрачные, это я был донором, сдавал свой биоматериал. Самое главное, чтобы были брачные», — пошутил Шаляпин.

Певец отметил, что считает детей важной частью жизни. При этом, артист не связывает их наличие с обязательным условием для счастья.

«Я считаю, что смысл жизни человека в собственной реализации. Если дети есть — это замечательно. Но если их нет, на все воля Божья», — сказал артист.

Шаляпин подчеркнул, что хотел бы завести детей уже сейчас, поскольку состояние здоровья ему это позволяет.

«Детей я очень хочу, и, слава богу, пока у меня здоровье позволяет», — отметил певец.

При этом артист признался, что хотел бы сначала встретить женщину, с которой его связывала бы настоящая любовь.

«А мне очень хочется настоящую любовь встретить, чтобы прям окунуться в нее до одури и родить детей. А потом, если придется жалеть, то хотя бы будет о чем — что я любил», — рассказал Шаляпин.

По словам певца, его мать тоже хотела бы внуков, однако понимает его опасения, связанные с возможными семейными конфликтами.

Говоря о своем прошлом, Шаляпин назвал своей самой любимой женщиной вторую супругу, бизнесвумен Ларису Копенкину. При этом он рассказал, что к другим женщинам в своей жизни также относился тепло, хотя характер этих отношений был разным.

Артист также вспомнил последнюю супругу Татьяну Дэвис, которая скончалась из-за осложнений после коронавирусной инфекции. По словам Шаляпина, пять лет назад они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, а с ее родителями он продолжает поддерживать связь.

Дэвис не хотела детей, несмотря на то что Шаляпин предлагал рассмотреть ЭКО или суррогатное материнство.

«А я все-таки думаю, что если есть имущество, деньги, возможности, то дети нужны. Даже если они вырастут неблагодарными», — заключил певец.

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