Семейная выплата на ребенка-студента: какие документы нужны и что важно знать

Родители могут получить ежегодную семейную выплату на студента очной формы

Если в семье есть двое и более детей, один из которых уже достиг 18 лет и продолжает учиться очно, родители могут подтвердить его статус для получения ежегодной семейной выплаты. В нюансах разобрались в материале 5-tv.ru.

До какого возраста студент учитывается для семейной выплаты?

В составе семьи учитываются дети до 18 лет, а совершеннолетний студент может учитываться до 23 лет, если он обучается очно.

При этом обучение по дополнительным образовательным программам в данном случае не учитывается. Поэтому родителям важно получить документ именно о том виде обучения, который предусмотрен условиями выплаты.

Что происходит с выплатой, когда студенту исполняется 18 лет?

Если на момент достижения 18 лет ребенок еще не поступил в учебное заведение, условие, позволяющее учитывать его как очно обучающегося, временно не выполняется.

После зачисления ситуация меняется. Родителям необходимо получить справку из учебного заведения, подтверждающую очное обучение.

То есть ключевой момент — не сам факт подачи документов на поступление, а фактическое зачисление ребенка и подтверждение его статуса справкой.

Какие документы нужны на совершеннолетнего студента для выплаты?

Для подтверждения права семьи необходимо предоставить два вида документов:

справку из учебного заведения об очном обучении;

документ о размере стипендии или ее отсутствии.

Первый документ подтверждает, что студент продолжает учиться очно. Второй содержит сведения о доходе.

Если ребенок получает стипендию, необходимо подтвердить ее размер. Если выплаты нет, предоставляется документ, подтверждающий ее отсутствие.

Что делать, если ребенок только стал студентом?

Если ребенок недавно окончил школу и стал студентом, родителям необходимо дождаться его официального зачисления.

После этого в учебном заведении можно получить справку об очном обучении. Одновременно следует оформить документ о размере стипендии либо ее отсутствии.

Особенно важно учитывать сроки подачи заявления. Документы должны быть подготовлены к периоду, когда принимаются заявления на ежегодную семейную выплату на студента.

Куда подавать документы на семейную выплату на студента?

Справки об обучении и стипендии необходимо предоствить лично в Социальный фонд России.

Поэтому перед обращением за выплатой лучше проверить, что документы содержат необходимые сведения и относятся к текущему периоду обучения.

Если студент продолжает учиться несколько лет, его статус необходимо подтверждать в соответствии с действующими требованиями при оформлении выплаты.

Когда подается заявление на ежегодную семейную выплату?

Заявления принимают с 1 июня по 1 октября.

Это ограниченный период, поэтому семьям, где один из детей недавно достиг 18 лет, лучше заранее выяснить, какие документы потребуется получить в учебном заведении.

Если студент поступил незадолго до периода подачи заявления, родителям необходимо дождаться оформления документов о его очном обучении.

Можно ли получать семейную выплату каждый год и сколько она составляет?

Ежегодную семейную выплату можно получать каждый год, если семья продолжает соответствовать установленным условиям. Право на выплату подтверждается заново: после окончания очередного налогового периода необходимо подать новое заявление.

Фиксированной суммы у выплаты нет. Она рассчитывается индивидуально как разница между НДФЛ, рассчитанным по обычной ставке, и налогом, пересчитанным по ставке 6%. Проще говоря, при стандартной ставке 13% возвращается разница в 7% от соответствующего дохода.

Например, если за год доход, с которого был уплачен НДФЛ, составил миллион рублей, при ставке 13% налог составит 130 тысяч рублей. При пересчете по ставке 6% — 60 тысяч рублей. Разница, то есть размер семейной выплаты, составит 70 тысяч рублей.

При этом фактическая сумма у каждой семьи будет разной и зависит от дохода, с которого уплачивался налог.

Может ли выплату получить каждый родитель студента?

Ежегодная семейная выплата предоставляется одному из родителей, если семья соответствует установленным условиям. Получить ее одновременно и отцу, и матери за один и тот же период нельзя.

Поэтому супругам не нужно подавать два отдельных заявления в расчете на две выплаты. Право реализует один из родителей, который обращается за выплатой и соответствует установленным требованиям.

При этом наличие у семьи двух работающих родителей само по себе не означает, что выплату можно оформить дважды. Количество детей и доход семьи учитываются при определении права на выплату, но сама выплата не удваивается из-за того, что работают оба родителя.

Что делать, если ребенок перестал быть студентом?

Статус ребенка может измениться: он может окончить обучение, перевестись или прекратить учебу. В такой ситуации меняются и основания, по которым он учитывается при назначении выплаты.

Поэтому родителям важно ориентироваться не только на возраст студента, но и на его актуальный статус. Если ребенок перестал соответствовать условию об очном обучении, рассчитывать на сохранение права на выплату исключительно из-за того, что ему еще нет 23 лет, нельзя.

Что проверить перед подачей заявления на выплату на студента?

Перед обращением родителям студента стоит пройти короткий чек-лист:

Ребенку меньше 23 лет? Если ему уже исполнилось 18, возраст сам по себе недостаточен — необходимо очное обучение.

Он официально зачислен? Если ребенок еще не поступил, справку об обучении получить нельзя.

Есть справка об очном обучении? Документ должен подтверждать актуальный статус студента.

Есть информация о стипендии? Потребуется документ о ее размере или отсутствии.

Уложились ли вы в срок? Заявления принимают с 1 июня по 1 октября.

Семейная выплата на студента: главное

Если в семье есть два и более ребенка, совершеннолетний ребенок может учитываться при назначении ежегодной семейной выплаты до 23 лет, но при условии очного обучения.

После 18-летия родителям необходимо подтвердить этот статус. Для этого понадобятся справка об очном обучении и документ о размере стипендии или ее отсутствии. Если ребенок на момент совершеннолетия еще не поступил, подтверждение можно получить после его зачисления.

Документы необходимо предоставить лично в Социальный фонд России, а заявление на ежегодную семейную выплату подать с 1 июня по 1 октября.

Главное — не ориентироваться только на возраст ребенка. После 18 лет решающим становится его подтвержденный статус очного студента.

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