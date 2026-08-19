«Это эгоизм»: Гуров заступился за Боню, которой дочь запретила второго ребенка

Певец Гуров: запрет на рождение второго ребенка — эгоизм со стороны дочери Бони

Блогер Виктория Боня задумалась о беременности в 46 лет, ведь ее единственная дочь от предпринимателя Алекса Смерфита Анджелина Летиция уже выросла.

В этом году девочке исполнилось 14 лет, и она уже мечтает о самостоятельной жизни. Однако Энджи не желает, чтобы мама заполнила пустоту вторым ребенком. Свое мнение она высказала традиционно резко.

Заявления Анджелины — проявление пока еще детского эгоизма, уверен певец Илья Гуров. Своим мнением о ситуации он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Жертва обстоятельств». Артист полагает, что правильно выстроенная беседа с подростком поможет изменить ее взгляды на позднее материнство.

«Это эгоизм, и ее дочка уже выросла. Я считаю, что Вика Боня прекрасная мать, и она будет прекрасной матерью еще одного человека. Поэтому Анджелина… Просто нужно провести с ней беседу, рассказать, почему она (Боня. — Прим. ред.) хочет это сделать. И наоборот, сначала сопротивляется, потом согласится», — сказал Гуров.

Виктория Боня часто записывает разговоры с дочкой и публикует видео в блоге. Так подписчики и узнали об отношении Анджелины к появлению брата или сестры. Звездная мама услышала, что дочь планирует жить самостоятельно с 16 лет — снимать квартиру с подругой. И шутливо ответила: «Значит, мне нужен новый ребенок».

Анджелина тут же принялась отговаривать маму. Сказала, что не хочет просыпаться от криков младенца и не намерена терпеть рядом «сопливого». Аргументы о том, что девочка будет жить отдельно, а Боня не хочет одиночества, не убедили. Идею усыновления, если родить не получится, девочка тоже не приняла.

«Я хочу оставаться единственным ребенком. Я знаю, это эгоистично, но иногда быть эгоистом — это нормально. В данном случае это нормально», — заключила Анджелина.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Виктории Бони проявила невероятную настойчивость, требуя коня. Она с детства увлекается конным спортом и мечтает о собственном скакуне. В ответ на возражения матери Энджи пригрозила, что на пенсии она будет жить в сарае, если не исполнит желание.

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