Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 62 0

Об этом сообщила ее дочь.

Умерла актриса Жемчужная — новости

Фото: © РИА Новости/Сергей Кузнецов

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Стало известно о смерти народной артистки России Екатерины Жемчужной. Ей было 82 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дочь актрисы.

«Да, ее не стало… она была замечательным человеком и прекрасной актрисой. Наша страна об этом знает», — сообщила родственница.

Новость подтвердили и в пресс-службе цыганского театра «Ромэн», где долгое время играла артистка.

«С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 83-м году ушла из жизни народная артистка России Екатерина Андреевна Жемчужная», — говорится в сообщении учреждения в Telegram-канале.

В пресс-службе напомнили, что актрису в «Ромэн» пригласил главный режиссер Семен Баркан в 1964 году.

«Екатерина Андреевна — актриса, для которой не существовало амплуа: она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна», — добавили в театре.

Российский зритель прекрасно знает Жемчужную и по ролям в кино. Так она играла цыганку Карму в картине «Карнавал» с Ириной Муравьевой. Кроме того, актриса исполняла роли в фильмах «Где находится нофелет?», «Табор уходит в небо», «Вечный зов» и других.

О дате, времени и месте прощания будет объявлено позже.

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