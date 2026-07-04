Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная
Об этом сообщила ее дочь.
Фото: © РИА Новости/Сергей Кузнецов
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Стало известно о смерти народной артистки России Екатерины Жемчужной. Ей было 82 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дочь актрисы.
«Да, ее не стало… она была замечательным человеком и прекрасной актрисой. Наша страна об этом знает», — сообщила родственница.
Новость подтвердили и в пресс-службе цыганского театра «Ромэн», где долгое время играла артистка.
«С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 83-м году ушла из жизни народная артистка России Екатерина Андреевна Жемчужная», — говорится в сообщении учреждения в Telegram-канале.
В пресс-службе напомнили, что актрису в «Ромэн» пригласил главный режиссер Семен Баркан в 1964 году.
«Екатерина Андреевна — актриса, для которой не существовало амплуа: она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна», — добавили в театре.
Российский зритель прекрасно знает Жемчужную и по ролям в кино. Так она играла цыганку Карму в картине «Карнавал» с Ириной Муравьевой. Кроме того, актриса исполняла роли в фильмах «Где находится нофелет?», «Табор уходит в небо», «Вечный зов» и других.
О дате, времени и месте прощания будет объявлено позже.
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