«Грабил магазины»: знакомый о подозреваемом в убийстве школьницы в Ленобласти

Подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти был судим за разбой

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области ранее был судим. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил его знакомый Петр.

По словам Петра, он познакомился с фигурантом в 2000-х годах, и они периодически общались. Их знакомство произошло через церковное окружение — приход церкви Вознесения Господня в Колпино, где Петр посещал воскресную школу. Тогда мужчина производил впечатление спокойного и общительного человека.

«В то время, в целом, он как бы нормальный был, веселый, любил пошутить», — отметил Петр.

При этом, как уточняет собеседник, активной религиозной деятельности он не вел и позже перестал поддерживать контакт с этой средой.

Отдельно знакомый отметил, что у мужчины уже была судимость. По его словам, это было связано с неудачами в бизнесе: он совершал нападения на небольшие магазины в Пушкинском районе, используя муляж пистолета, после чего был задержан.

«С каким-то там игрушечным, условно говоря, пистолетом где-то там в Пушкинском районе там вот, короче, грабил там какие-то мелкие магазинчики», — рассказал Петр.

Школьница пропала в четверг, 2 июля. Она ушла с территории садоводства «Захожье-5» в Тосненском районе и больше не вернулась домой. Позднее тело ребенка было обнаружено в лесном массиве Тосненского района Ленинградской области.

Девочку искали всю ночь волонтеры и поисковые отряды, в том числе «Лиза Алерт» и «Северо-Запад». По предварительным данным, она ушла из дома за грибами и перестала выходить на связь. Последний раз она связывалась с отцом по телефону. На записях с камер видеонаблюдения видно, что девочка шла по дороге между местными СНТ.

Подозреваемого в убийстве девочки задержали на вокзале в Гатчине. Задержанный — ранее судимый уроженец Тосно, ему 42 года. Силовики перехватили мужчину на вокзале ранним утром 4 июля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.