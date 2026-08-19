«Хрупкие и сложные»: Бардо объяснила, почему открыла студию для женщин

Актриса Наталья Бардо открыла студию для женщин, чтобы сделать их жизнь лучше

Актриса Наталья Бардо призналась в любви к женщинам на открытии своей студии в Москве. По ее словам, именно восхищение их силой, понимание трудностей, с которыми они сталкиваются каждый день, привело ее к созданию пространства, где нуждающиеся получат помощь разного рода специалистов, примут участие в творческих занятиях и мастер-классах.

«Я очень люблю женщин. Я считаю, что женщины — это очень создание хрупкое, в то же время сложное, и в то же время очень уязвимое, потому что нам, женщинам, непросто. Только мы можем забеременеть, выносить, родить, только у нас такие гормональные скачки, только у нас такие эмоционально сильные фоны, в которых нам нужно как-то уметь с собой совладать», — отметила артистка.

Бардо впервые задумалась о создании специального пространства для женщин около десяти лет назад. В 2021-м появился соответствующий товарный знак, параллельно проводились небольшие онлайн- и офлайн-встречи, тренировки и беседы с психологами. Когда пришло время искать помещение, актриса выбрала не фешенебельный центр, а самый обычный район столицы.

«Да, оно (пространство. — Прим. ред.) маленькое, да, оно не в центре Москвы. И это не имеет никакого значения. Здесь на районе прекрасные женщины, потрясающие. Я ходила сама по району и спрашивала: «Девчонки, чего вам не хватает?» — поделилась Бардо.

В женской студии Натальи Бардо будут проходить силовые тренировки, функциональные тренинги, занятия по пилатесу, растяжке и танцам, а также сеансы массажа и другие процедуры. Кроме того, гостей ждут уроки живописи и актерского мастерства, совместные кинопросмотры и обсуждения. Мамам с маленькими детьми не придется пропускать занятия в студии, для ребятишек здесь оборудована специальная комната.

В ярком театральном интерьере студии Наталья Бардо будет не учителем, а организатором встреч посетительниц с нужными специалистами. Себя актриса назвала "проводником между Богом и женщиной".

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Бардо представила свою первую музыкальную композицию. Артистка поспорила с подругами на полмиллиона рублей, что песня станет хитом.

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