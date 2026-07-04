На Пхукете россиянка выпала с восьмого этажа многоквартирного дома

На тайском острове Пхукет при трагических обстоятельствах погибла гражданка России. По предварительным данным, женщина упала с восьмого этажа жилого дома. Об этом сообщило издание Khao Phuket со ссылкой на местную полицию.

По информации издания, прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили тело россиянки возле многоквартирного здания.

Супруг погибшей, который находился рядом с их годовалым ребенком, рассказал правоохранителям, что незадолго до случившегося между ними произошла ссора. После конфликта женщина вышла из квартиры, однако обратно уже не вернулась.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на месте обнаружения тела убитой 12-летней школьницы в Ленинградской области появился стихийный мемориал. Школьница пропала 2 июля, уйдя за грибами. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она вышла из леса и пошла через территорию СНТ, однако домой так и не вернулась. На ее поиски сразу отправились волонтеры и спасатели. На следующий день тело девочки нашли на территории СНТ «Захожье».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.