Политолог Ведутов: Россия находится в более выгодном положении, чем Украина

Россия находится в более выгодном положении, чем Украина. Об этом в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru рассказал политтехнолог Олег Ведутов.

«Россия находится в более выгодном положении с точки зрения и стратегии, и глубины промышленного производства, и глубины логистических узлов, и стройности всей этой структуры. <…> И у России ресурсов больше, чем у Украины», — сказал эксперт.

Олег Ведутов также рассказал об еще одном преимуществе у России перед противником — Украиной. Политолог отметил, что у Москвы в отличие от Киева есть политическая стабильность. Это, как указал эксперт, один из ключевых факторов, который позволяет стране смотреть уверено в будущее.

В свою очередь военный эксперт Игорь Виктюк в разговоре с 5-tv.ru заявил, что на фоне успехов российской армии в зоне проведения СВО вполне вероятно, что западные страны захотят вновь вернуться к обсуждению мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее политолог Инна Литвиненко заявила, что Европа и страны G7 осознают то, что Украина проигрывает. Несмотря на это, страны ЕС все равно пытаются выиграть время для Незалежной.

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