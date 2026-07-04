Политтехнолог Ведутов: Россия находится в более выгодном положении, чем Украина

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 48 0

Эксперт отметил несколько факторов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Политолог Ведутов: Россия находится в более выгодном положении, чем Украина

Россия находится в более выгодном положении, чем Украина. Об этом в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru рассказал политтехнолог Олег Ведутов.

«Россия находится в более выгодном положении с точки зрения и стратегии, и глубины промышленного производства, и глубины логистических узлов, и стройности всей этой структуры. <…> И у России ресурсов больше, чем у Украины», — сказал эксперт.

Олег Ведутов также рассказал об еще одном преимуществе у России перед противником — Украиной. Политолог отметил, что у Москвы в отличие от Киева есть политическая стабильность. Это, как указал эксперт, один из ключевых факторов, который позволяет стране смотреть уверено в будущее.

В свою очередь военный эксперт Игорь Виктюк в разговоре с 5-tv.ru заявил, что на фоне успехов российской армии в зоне проведения СВО вполне вероятно, что западные страны захотят вновь вернуться к обсуждению мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее политолог Инна Литвиненко заявила, что Европа и страны G7 осознают то, что Украина проигрывает. Несмотря на это, страны ЕС все равно пытаются выиграть время для Незалежной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:43
«Неподъемная задача»: странам Запада не хватает сил на Украину
9:24
Россия неизменно оказывала помощь: Лавров напомнил о критических этапах истории США
9:23
Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
9:01
Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки задержали в Ленобласти
9:00
У каждого алкоголика есть свое кладбище клеток мозга. Как навсегда победить зависимость?
8:57
Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Российские войска освободили Константиновку в ДНР
Не игнорируйте сухость: как сохранить здоровье глаз людям после 50 лет
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео