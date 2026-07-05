Президент Венгрии отверг ультиматум премьера и отказался уходить в отставку

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 48 0

Тамаш Шуйок заявил, что поправка, отстраняющая его от должности, «подогнана под конкретное лицо».

Шуйок отказался уйти с поста президента

Фото: FABIO CIMAGLIA/EPA/ТАСС

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Президент Венгрии Тамаш Шуйок категорически отказался слагать полномочия по требованию нового премьер-министра Петера Мадьяра, резко раскритиковав инициированную правительством конституционную реформу. Об этом он заявил в интервью польскому консервативному еженедельнику Do Rzeczy.

«У меня нет причин уходить в отставку, и премьер-министр пока не представил никаких правовых оснований для того, чтобы сместить меня с моего поста», — подчеркнул Шуйок.

Он обратил внимание, что в проекте 17-й поправки к Основному закону прописано отстранение не института президентства, а именно «действующего президента республики».

«Это законодательство, подогнанное под конкретное лицо, что, безусловно, нельзя назвать решением, соответствующим принципам верховенства права», — заявил венгерский лидер.

Конфликт разгорелся 4 июля, когда Мадьяр объявил о внесении в парламент скандальной поправки. Премьер обвиняет Шуйока в том, что тот является ставленником экс-премьера Виктора Орбана и покрывал злоупотребления прежних властей.

Президент в ответ обратился в Венецианскую комиссию Совета Европы за юридической экспертизой. На его защиту встал сам Орбан, чья партия «ФИДЕС» заявила, что действия нового кабмина создают опасный прецедент узурпации власти. Орбан прямо обвинил Мадьяра в попытке установить авторитарный режим.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия заблокировала этап переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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