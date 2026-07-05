МО: Киев отказался достойно захоронить тела погибших военных ВСУ из Константиновки

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 44 0

Ведомство предложило гуманитарную акцию, но украинская сторона отвергла инициативу.

Киев отказался достойно захоронить тела погибших военных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Киевский режим не предпринял абсолютно никаких шагов, чтобы тела погибших в Константиновке украинских военнослужащих были достойно захоронены их близкими. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«4 июля Минобороны России выступило с заявлением о готовности провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших военнослужащих украинской армии, которые находятся в городе Константиновка.

Предполагалось, что это станет возможным после окончательного взятия населенного пункта под контроль российскими войсками и полного прекращения там боевых действий», — говорится в сообщении.

Однако в ходе проработки вопроса по линии спецслужб украинская сторона ответила отказом.

В военном ведомстве подчеркнули, что такой шаг наглядно демонстрирует истинное отношение властей в Киеве к своим солдатам. Украинские власти в очередной раз дали понять, что воспринимают погибших военнослужащих исключительно как расходный материал, который в основном попадает на линию фронта в результате принудительной мобилизации.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска полностью освободили населенный пункт Константиновка от формирований ВСУ.

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