Стало известно, как может вырасти материнский капитал к 2027 году

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 51 0

Окончательные суммы будут известны после итогов инфляции.

Насколько увеличится материнский капитал в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Говырин: материнский капитал может составить более миллиона рублей

Материнский капитал на первого ребенка в 2027 году может составить около 767 тысяч рублей, а на второго — порядка 1 млн 13 тысяч рублей при условии, что выплата за первого ребенка не оформлялась. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

«Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2%. При таком коэффициенте сумма на первого ребенка вырастет примерно до 767 тысяч рублей», — отметил парламентарий.

При этом окончательное решение по суммам примет правительство России после того, как станут известны точные итоги по инфляции за текущий год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что материнский капитал и другие социальные пособия в нашей стране будут проиндексированы с 1 февраля 2027 года. При этом, как сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сумма выплат будет соответствовать уровню фактического роста цен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:51
«Содержанка сразу?»: Киба рассказала, на какие жертвы идет в новых отношениях
16:39
МО: Киев отказался достойно захоронить тела погибших военных ВСУ из Константиновки
16:36
Украина отказалась забирать тела своих военнослужащих из Константиновки
16:34
«Какая милота!» — Басков показал подписчикам свою большеглазую кошку
16:11
Президент Венгрии отверг ультиматум премьера и отказался уходить в отставку
15:53
Стало известно, как может вырасти материнский капитал к 2027 году

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
«Будьте осторожны»: жених блогера Лерчек заявил о мошенниках
«Упаси Господи»: Шура подтвердил свою неприязнь к спорту
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео