Венгрия заблокировала этап переговоров о вступлении Украины в ЕС

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Будапешт оказался единственным, кто выступил против позиции Брюсселя.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/photonews.at/Georges Schne; 5-tv.ru

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Проблемы Киева на пути к евроинтеграции не ограничиваются напряженностью в отношениях с Варшавой. Издание Politico пишет, что Венгрия заблокировала следующий этап переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Будапешт оказался единственным, кто вновь не поддержал позицию Брюсселя.

Премьер-министр Петер Мадьяр считает, что открывать Киеву двери в ЕС сейчас — плохая идея. Политик подчеркнул, что многие страны Центральной и Восточной Европы годами выполняли требования Брюсселя и проходили все этапы евроинтеграции без каких-либо послаблений. Поэтому предоставление Киеву особых условий вызывает немало вопросов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша передумала поставлять Украине партию истребителей МиГ-29 из-за того, что Киев не передал обещанные технологии в сфере беспилотников. Варшава выдвинула ультиматум, требуя выполнения обязательств. Отношения между странами также осложняются героизацией украинских националистов, отказом Польши выделять Украине более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира и требованием вернуть 450 миллионов евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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