Пенсионерка поймала выпавшего с четвертого этажа ребенка в Калининграде

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 55 0

Мальчика спасла прохожая, которая находилась возле дома и успела подхватить его на руки.

Что с женщиной, которая поймала выпавшего из окна мальчика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Пенсионерка поймала мальчика, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома в Калининграде. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Двухлетнего мальчика поймала на руки 71-летняя прохожая, его жизни ничего не угрожает. Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу. В главном управлении МЧС России по Калининградской области уточнили, что квартира, из которой выпал ребенок, находится на улице Тургенева.

Пенсионерку направили в травматологическое отделение, у нее обнаружили переломы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ребенок спасся благодаря удивительному стечению обстоятельств. Женщина сажала цветы у дома, когда увидела летящего из окна мальчика. Несовершеннолетний забрался на подоконник во время проветривания комнаты, случайно прорвал москитную сетку, в результате чего выпал. Женщина повредила ключицу и ребро. Помощь также оказал находившийся рядом сосед.

Сообщалось, что семья мальчика благополучная, пара воспитывает пятерых детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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