Пьяный водитель наехал на женщину с детьми в Калининграде, один ребенок погиб

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 59 0

Трехлетний мальчик умер на месте от полученных травм.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; @i.i.sivokhin.iz.ru Ребенок погиб в результате наезда пьяного водителя в Калининграде Видео - пресс-служба прокуратуры Калининградской области; 5-tv.ru

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В Калининграде мужчина сбил на тротуаре мать с двумя детьми, в результате погиб один ребенок. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем канале в мессенджере МАКС.

Надзорный орган также разместил кадры с места трагедии, которую запечатлели камеры видеонаблюдения. На них видно, как водитель на большой скорости выехал на пешеходную часть, где в этот момент находились женщина и ее дети.

Инцидент произошел на улице Заводская в микрорайоне Прибрежный. В прокуратуре пояснили, что 36-летний мужчина, сбивший пешеходов, находился в нетрезвом состоянии.

«В результате ДТП трехлетний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия, женщина и годовалая девочка доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В областном Минздраве добавили, что женщина с ушибами и травмой головы находится в стабильном состоянии. Ее дочь, которая была в коляске, находится в коме на аппарате ИВЛ.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Их работу координирует прокурор Московского района города.

Ранее 5-tv.ru писал об автоаварии с участием рейсового автобуса в Воронежской области — водитель транспортного средства и 11 пассажиров получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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