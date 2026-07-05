Пьяный водитель наехал на женщину с детьми в Калининграде, один ребенок погиб

В Калининграде мужчина сбил на тротуаре мать с двумя детьми, в результате погиб один ребенок. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем канале в мессенджере МАКС.

Надзорный орган также разместил кадры с места трагедии, которую запечатлели камеры видеонаблюдения. На них видно, как водитель на большой скорости выехал на пешеходную часть, где в этот момент находились женщина и ее дети.

Инцидент произошел на улице Заводская в микрорайоне Прибрежный. В прокуратуре пояснили, что 36-летний мужчина, сбивший пешеходов, находился в нетрезвом состоянии.

«В результате ДТП трехлетний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия, женщина и годовалая девочка доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В областном Минздраве добавили, что женщина с ушибами и травмой головы находится в стабильном состоянии. Ее дочь, которая была в коляске, находится в коме на аппарате ИВЛ.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Их работу координирует прокурор Московского района города.

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