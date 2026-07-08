В Ленинградской области обнаружили разлагающееся тело

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 96 0

Специалисты извлекли останки из зоны со сложным рельефом.

В Ленобласти обнаружили разлагающееся тело: подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Разлагающийся труп человека нашли в труднодоступной местности города Сертолово Ленинградской области. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Агалатовского сельского поселения в социальной сети «ВКонтакте».

Специалисты извлекли останки из зоны со сложным рельефом и обеспечили их транспортировку для передачи сотрудникам полиции.

Как подчеркнули в ведомстве, через труп был найден в микрорайоне Черная речка. Теперь правоохранительным органам предстоит установить личность погибшего и выяснить точные причины его смерти.

По данным источников 5-tv.ru, обнаруженное тело уже имело явные признаки сильного разложения, что может осложнить процесс первичной идентификации.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы понять, носит ли смерть криминальный характер или стала следствием несчастного случая.

Ранее, в конце мая 2026 года, проводилась крупная поисковая операция в Южной Осетии. Тогда сотрудникам оперативных служб удалось найти тело гражданки России, которая случайно упала в бурный поток реки Большая Лиахва.

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