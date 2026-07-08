Пробка из сухогрузов: обмеление Каспия парализует судоходство в районе Астрахани

Эфирная новость 117 0

Волго-Каспийский канал второй раз с начала лета закрывали для движения.

Фото, видео: © РИА Новости/Бурджу Окутан; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гигантская пробка из транспортных судов образовалась в районе Астрахани. Десятки танкеров и сухогрузов не могут пройти ни в одну сторону — ни на Каспий, ни зайти обратно в Волгу. И все из-за критически низкого уровня воды и в реке, и главное — в Каспийском море. Каждый год — минус один метр. Для международной торговли это катастрофа. Куда уходит море, и чем это грозит — рассказывает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Обмеление Каспия уже парализует судоходство. В Астраханской области десятки судов не могут выйти в море. Движение запрещено из-за критически низкого уровня воды в Волго-Каспийском канале.

«Уже как пять суток мы стоим в порту Астрахань в ожидании разрешения на выход в рейс», — жалуется капитан сухогруза «Арктида» Евгений Барков.

Даже если движение открывают, полностью загружать суда уже нельзя. Из-за недостаточной глубины канала осадку приходится уменьшать, а значит брать меньше груза. Для перевозчиков это дополнительные расходы практически на каждом рейсе. Владельцы судов уже подсчитывают убытки.

«Убытки компания несет ежедневно. В среднем простой одному судно обходится от 500 до 800 тысяч рублей», — перечисляет Алексей Парфенов, заместитель директора по коммерческой эксплуатации флота.

Образовалась морская пробка — корабли стоят в акватории и ждут разрешения на вход. Именно через Волго-Каспийский канал проходит основной путь российских судов из Волги в Каспийское море и обратно. Его протяженность — 188 километров. По информации судовладельцев, на одном из участков произошло обрушение бровки канала. Спецтехника сейчас проводит аварийный ремонт. Однако, главная проблема остается прежней — это критически низкий уровень воды. Каспий стремительно мелеет. И этот процесс наносит непоправимый ущерб.

«Многие виды рыб, водорослей, они уже погибли из-за обмеления. Если говорить про те отрасли, которые больше всего пострадали от обмеления Каспийского моря, то я бы выделил рыбную, конечно, отрасль, логистику, транспорт и, конечно, все-таки туристический кластер», — говорит экономист Андрей Бархота

Пока на Волго-Каспийском канале устраняют последствия, ученые пытаются разобраться с причиной. Исследования обмеления сегодня ведут все прикаспийские государства. Одна из таких экспедиций сейчас работает в Дагестане.

Чтобы заглянуть в будущее Каспийского моря, сначала приходится буквально копаться в его прошлом. Ученые МГУ сейчас работают сразу на нескольких участках древнего побережья Каспия.
Именно в этих слоях хранится история Каспийского моря за сотни и тысячи лет. По отобранным здесь образцам исследователи попытаются понять, как менялось море.

«Мы сможем понять, какие, собственно, основные причины были подъема Каспийского моря, его резкого падения», — говорит Николай Ткач, старший научный сотрудник географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ученые — оптимисты, уверены — Каспий не повторит судьбу Аральского моря. Климат постоянно меняется, к примеру, эта зима была снежной, и это может повлиять на море.

«А в этом году снежность в Волжском бассейне была большая, и вот надо посмотреть, как вот этот сток, который достаточно большой в этом году, вот скажется на уровне Каспийского моря», — говорит Радик Макшаев, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Сейчас по Волго-Каспийскому каналу продолжают работать земснаряды. Масштабные дноуглубительные работы решают лишь сегодняшнюю задачу пропустить суда. Ответы же на главный вопрос — почему уровень моря падает и можно ли замедлить этот процесс — ученые пока еще ищут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.40
0.27 87.35
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:51
«Я не сошел с ума — разве что от народной любви»: SHAMAN ответил на нападки хейтеров
4:29
Угроза экологии: жители Северной Осетии бьют тревогу из-за свадьбы Галич
4:05
Мода на «нытинг» захватила Россию — что это такое
3:41
Дух русофобии: как прошел саммит НАТО в Анкаре
3:05
«Очень высокий»: Путин оценил запас прочности энергосистемы РФ
2:55
Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу онкобольной Лерчек

Сейчас читают

Самые опасные растения в лесу и на даче: как не нарваться на ядовитый цветок.
Предсказание сбывается: «Германия распадается на куски»
«Отличная инвестиция»: как яйца помогут защитить мозг от болезни Альцгеймер
Испытание длиной в пять месяцев: как ретроградный Нептун повлияет на все знаки зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео