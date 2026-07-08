Пробка из сухогрузов: обмеление Каспия парализует судоходство в районе Астрахани

Гигантская пробка из транспортных судов образовалась в районе Астрахани. Десятки танкеров и сухогрузов не могут пройти ни в одну сторону — ни на Каспий, ни зайти обратно в Волгу. И все из-за критически низкого уровня воды и в реке, и главное — в Каспийском море. Каждый год — минус один метр. Для международной торговли это катастрофа. Куда уходит море, и чем это грозит — рассказывает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Обмеление Каспия уже парализует судоходство. В Астраханской области десятки судов не могут выйти в море. Движение запрещено из-за критически низкого уровня воды в Волго-Каспийском канале.

«Уже как пять суток мы стоим в порту Астрахань в ожидании разрешения на выход в рейс», — жалуется капитан сухогруза «Арктида» Евгений Барков.

Даже если движение открывают, полностью загружать суда уже нельзя. Из-за недостаточной глубины канала осадку приходится уменьшать, а значит брать меньше груза. Для перевозчиков это дополнительные расходы практически на каждом рейсе. Владельцы судов уже подсчитывают убытки.

«Убытки компания несет ежедневно. В среднем простой одному судно обходится от 500 до 800 тысяч рублей», — перечисляет Алексей Парфенов, заместитель директора по коммерческой эксплуатации флота.

Образовалась морская пробка — корабли стоят в акватории и ждут разрешения на вход. Именно через Волго-Каспийский канал проходит основной путь российских судов из Волги в Каспийское море и обратно. Его протяженность — 188 километров. По информации судовладельцев, на одном из участков произошло обрушение бровки канала. Спецтехника сейчас проводит аварийный ремонт. Однако, главная проблема остается прежней — это критически низкий уровень воды. Каспий стремительно мелеет. И этот процесс наносит непоправимый ущерб.

«Многие виды рыб, водорослей, они уже погибли из-за обмеления. Если говорить про те отрасли, которые больше всего пострадали от обмеления Каспийского моря, то я бы выделил рыбную, конечно, отрасль, логистику, транспорт и, конечно, все-таки туристический кластер», — говорит экономист Андрей Бархота

Пока на Волго-Каспийском канале устраняют последствия, ученые пытаются разобраться с причиной. Исследования обмеления сегодня ведут все прикаспийские государства. Одна из таких экспедиций сейчас работает в Дагестане.

Чтобы заглянуть в будущее Каспийского моря, сначала приходится буквально копаться в его прошлом. Ученые МГУ сейчас работают сразу на нескольких участках древнего побережья Каспия.

Именно в этих слоях хранится история Каспийского моря за сотни и тысячи лет. По отобранным здесь образцам исследователи попытаются понять, как менялось море.

«Мы сможем понять, какие, собственно, основные причины были подъема Каспийского моря, его резкого падения», — говорит Николай Ткач, старший научный сотрудник географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ученые — оптимисты, уверены — Каспий не повторит судьбу Аральского моря. Климат постоянно меняется, к примеру, эта зима была снежной, и это может повлиять на море.

«А в этом году снежность в Волжском бассейне была большая, и вот надо посмотреть, как вот этот сток, который достаточно большой в этом году, вот скажется на уровне Каспийского моря», — говорит Радик Макшаев, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Сейчас по Волго-Каспийскому каналу продолжают работать земснаряды. Масштабные дноуглубительные работы решают лишь сегодняшнюю задачу пропустить суда. Ответы же на главный вопрос — почему уровень моря падает и можно ли замедлить этот процесс — ученые пока еще ищут.

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