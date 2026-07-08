ВС Ирана пообещали решительный ответ на удары США
В Тегеране заявили, что ни при каких обстоятельствах не допустят вмешательства со стороны Вашингтона в управление Ормузским проливом.
Фото: www.globallookpress.com/Anas Alkharboutli
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Командование центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявило, что ответит на агрессию США и ни при каких обстоятельствах не допустит вмешательства в управление Ормузским проливом. Об этом сообщает Tasnim.
«Вооруженные силы Исламской Республики Иран дадут сокрушительный ответ на агрессию и террористические действия США», — приводит агентство заявление командования.
Как ранее писал 5-tv.ru, ВС США в ночь на 8 июля осуществили очередной раунд ударов по Ирану, поразив более 80 целей. Удары были направлены на системы ПВО, береговые радары, противокорабельные ракетные комплексы и склады боеприпасов. Также уничтожено более 60 малых катеров Корпуса стражей исламской революции. Известно, что взрывы прогремели на острове Кешм и в городе Сирик.
В Пентагоне заявили, что задача американских военных — лишить Тегеран возможности нападать на торговые суда в Ормузском проливе. В США утверждают, что Иран ранее атаковал три танкера, которые шли под флагами Маршалловых Островов, Саудовской Аравии и Либерии.
Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении Исламабадского меморандума о взаимопонимании.
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