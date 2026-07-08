ЗРК «Тор-М2» уничтожил дроны ВСУ на добропольском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки российских войск «Центр» уничтожил ударные и разведывательные БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на добропольском направлении СВО.

Комплекс в круглосуточном режиме ведет радиолокационную разведку, обнаруживая и поражая цели на расстоянии до 12 км. Высокая мобильность позволяет быстро менять огневые позиции. Благодаря профессионализму расчета ЗРК удается надежно прикрывать позиции штурмовых и артиллерийских подразделений, логистические маршруты и тыловые районы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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