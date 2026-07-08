Праздник закончился происшествием: огромный кит потопил пожарный катер

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 77 0

В этот день в районе наблюдалась необычайная активность группы морских гигантов.

В США кит протаранил и потопил пожарный катер: подробности

Фото: 5-tv.ru

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В США кит протаранил и потопил пожарный катер

В американском штате Нью-Джерси крупный кит протаранил и пустил ко дну патрульное судно местной пожарной службы. Об этом сообщило New York Post.

Чрезвычайное происшествие случилось в момент, когда экипаж завершил выполнение задач по обеспечению безопасности во время массовых торжеств, посвященных 250-летию независимости США.

Праздничные мероприятия проходили в акватории у статуи Свободы, и катер возвращался на базу после дежурства. По словам очевидцев, огромное млекопитающее внезапно всплыло прямо под кормовой частью лодки, что привело к возникновению критических повреждений корпуса.

Сотрудники экстренной службы, находившиеся на борту, подчеркнули, что вода стала заполнять внутренние отсеки с колоссальной скоростью.

У команды оставались считанные мгновения для того, чтобы надеть спасательные средства и эвакуироваться за борт до того, как катер полностью скроется под водой.

На помощь тонущим пожарным оперативно пришли гражданские лица, находившиеся неподалеку на своих лодках. Свидетели с проходившего мимо туристического судна отметили, что в этот день в районе наблюдалась необычайная активность группы китов, которые периодически совершали высокие прыжки из воды.

Несмотря на серьезность аварии и стремительную потерю спецтехники, никто из членов экипажа пожарной охраны не пострадал.

Медицинская помощь спасенным мужчинам не потребовалась, так как им удалось избежать физических травм при столкновении с китом и последующей эвакуации.

Руководство ведомства выразило благодарность неравнодушным гражданам, которые не остались в стороне и помогли вытащить спасателей из воды.

Информации о состоянии самого животного и о том, получил ли кит какие-либо ранения в результате удара о металлические конструкции судна, пока не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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