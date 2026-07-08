«Политический шантаж»: зачем Нетаньяху пугает США союзом с Индией

Обострение отношений Вашингтона и Тель-Авива происходит на фоне критики еврейским государством американо-иранских соглашений.
Фото: Reuters/Jonathan Ernst
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Политолог Геворгян: Заявления Израиля о союзе с Индией — шантаж в адрес США
Публичные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о союзе с Индией являются политическим шантажом в адрес США. Таким мнением в публикации EADaily поделилась востоковед и политолог Карине Геворгян.
Ранее Нетаньяху ответил на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон остается единственным сильным союзником Тель-Авива. По словам главы еврейского государства, Индия является примером другого могущественного партнера.
Обострение отношений США и Израиля происходит на фоне критики Тель-Авивом американо-иранских соглашений. Вэнс подчеркивал, что Израиль ведет себя неосмотрительно, нападая на Штаты, ведь среди всех мировых лидеров лишь Трамп искренне сочувствует еврейскому государству.
«С моей точки зрения, это неприкрытая угроза. Если США не будут поддерживать Израиль, весь наш лоббистский и разведывательный потенциал будет брошен на противников Трампа — глобалистов, ориентированных на Лондон. Это, по сути, шантаж, и я полагаю, что Трампа и Вэнса это только разозлит», — заявила Геворгян.
По мнению политолога, Индия не рассматривается как партнер всерьез — она используется лишь как инструмент в споре с США. Хотя у Нью-Дели действительно есть доля влияния в Израиле, его ресурсы и возможности пока несопоставимы с потенциалом США.
Ранее в США заявили, что продолжат атаковать Иран.
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