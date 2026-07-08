Свобода обретает форму: в США впервые за 100 лет выпустят некруглую монету

В США впервые за 100 лет выпустят некруглую монету

Монетный двор США планирует выпустить золотые и серебряные монеты, а также памятные медали, выполненные в форме Колокола Свободы, 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Золотая монета „Колокол Свободы“ весом в одну унцию — первая некруглая монета в новейшей истории США», — говорится в сообщении.

Фото: www.usmint.gov

Выпуск коллекции посвящен грядущему 250-летию со дня основания США. Данное событие является историческим, так как золотая монета номиналом 250 долларов станет первым некруглым денежным знаком в современной истории страны за последний век.

Ассортимент включает изделия из золота весом в одну и половину унции (28 и 14 грамм), а также серебряную медаль весом в одну унцию. Тираж каждого вида продукции строго ограничен и составляет 2026 экземпляров, что символизирует год празднования юбилея.

Дизайн изделий детально проработан: на лицевой стороне можно увидеть знаменитый колокол с характерной трещиной и надписью «LIBERTY», а на оборотной стороне запечатлен Индепенденс-холл на фоне салюта.

Новая коллекция монет призвана напомнить о революционной борьбе за суверенитет, которая стала фундаментом для создания американского государства. На дужке колокола выгравированы технические характеристики, включая пробу драгоценного металла и номинальную стоимость.

Ранее, в ноябре 2025 года, финансовая система США претерпела другие изменения. Тогда прекратилось производство монет достоинством в один цент, которые выпускались на протяжении более двух столетий.

В церемонии остановки пресса участвовали министр финансов Скотт Бессент и казначей Брендон Бич.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.