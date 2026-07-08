Армия России уничтожила завод в Киеве, выпускавший детали для крылатых ракет ВСУ

Армия России ночью на 8 июля нанесла групповой удар по предприятию «Самсунг-Украина», на котором выпускались комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Также поражен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.



Ранее российские войска нанесли комбинированный удар ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стратегической инфраструктуре в нескольких областях.

Предварительно сообщалось, что удары пришлись по складам оружия и элементам топливно-энергетического комплекса.

Также в оборонном ведомстве уточнили последствия нанесенных ранее ударов российской армии. Ликвидирована база киевских боевиков на таможенном посту в Харькове, также почти полностью уничтожен завод в Запорожье, выполнявший заказы ВСУ.

Ранее 7 июля армия России атаковала ключевые логистические базы ВСУ — поражен транспортный терминал в Днепропетровской области, а также разрушен ремонтный цех для военной техники. Помимо этого, под удары попали критически важные оборонные объекты в Запорожье.

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