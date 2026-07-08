Сорнякам бой: дроны будут точечно уничтожать борщевик с помощью ИИ

Ну а в России беспилотникам нашли еще одно, не менее полезное применение — борьбу с зеленой напастью, которая раз за разом возвращается и сегодня уже стала проблемой национального масштаба.

Речь, конечно, о борщевике — теперь растение атакуют с воздуха. Корреспондент «Известий» Анастасия Харченко узнала, как теперь расчищают поля и дворы.

Трава у дома здесь и не снится. Потому что растет прямо под окнами, да еще и в виде опасного борщевика. Вот такие ожоги можно получить при контакте с этим растением, а вывести его крайне трудно: его корни уходят глубоко в почву, а семена быстро распространяются на большие территории.

Особенно проблемными по распространению борщевика в России считаются Пермский край, Московская, Псковская, Калужская и Вологодская области, юг страны, северо-запад и часть Поволжья. Причем приживается он практически везде — растение коварное.

«Я сначала вообще обрадовалась, что такое красивое растение выросло, а потом узнала, что это борщевик. Мало радости», — поделилась жительница Казани Любовь Напалкина.

Этот сорняк часто можно встретить на сельскохозяйственных полях. Вручную убрать такие плантации просто нереально, а распылять гербицид на всю площадь может быть опасно для культурных растений и окружающей среды.

Способы борьбы с борщевиком постоянно модернизируют, сейчас его выслеживают даже из космоса и с помощью искусственного интеллекта. Для точечной обработки сельхозугодий российские инженеры Московского авиационного института разработали специальную «умную» форсунку. «Известиям» ее презентовали одними из первых.

«Устройство, которое вносит удобрения с конкретными параметрами — с конкретным диаметром капли на конкретную ширину факела распыла, с конкретным расходом литров в минуту», — рассказал руководитель проекта в дирекции аэромобильности МАИ Антон Ляпин.

Это устройство можно будет использовать и для удобрения растений, и даже для обработки зданий и самолетов противообледенительной жидкостью. Но первостепенная его задача — уничтожение сорняков, в частности, борщевика. И эта форсунка сможет наносить гербицид точечно.

Казалось бы, вещь такая маленькая, но польза огромная. Именно от этой форсунки зависит, попадет ли химикат точно в сорняк или окажется на соседних растениях. Она крепится на дрон, а размер капель, ширина распыления — все регулируется под каждую конкретную задачу.

Без беспилотников сейчас уже даже сложно представить сельское хозяйство. Вот так, например, с их помощью выявляют сорняки. Сначала дроны снимают поле на видео, а затем на компьютере анализируют и выделяют нужную растительность. И тут в ход идут уже другие беспилотники, на которые как раз и можно прикрепить форсунку. Ей задают программу, по которой она выполняет спецзадачи, в этом случае — точечно распыляет химикаты на борщевик.

Такой способ экономит и время, потому что сейчас борщевик в основном убирают вручную или с помощью газонокосилок. А дроны можно будет использовать и в труднодоступных местах, и при обработке придомовых территорий.

«Действительно, пока нет эффективных способов, чтобы его полностью исключить. Он появляется где-то в новых местах, в старых местах растет», — сказал начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды администрации Ижевска Виктор Рябов.

Борщевик повреждает не только кожу, но еще и бьет по карману. По закону он считается инвазивным растением, и его нужно устранять. А штраф за его наличие на участке может быть от 20 до 700 тысяч рублей. В крайнем случае у собственника могут даже отобрать землю.

«Вначале идут предупреждения, что требуем в течение десяти дней избавить, например, участок от этого самого борщевика. Если отсутствует понимание, где находится собственник или арендатор, или кто-то еще, в этом случае имеют право сделать это без участия собственников», — пояснил юрист Александр Толмачев.

Для поиска нарушителей проводят рейды, растение ищут и с помощью камер со встроенной нейросетью, разрабатывают специальные гербициды. Пока дроны с «умными» форсунками только вводят в обиход, самым доступным способом борьбы с сорняком остается ручная обработка. Так убирать его сложнее, но все-таки штраф за борщевик — реальный, впрочем, как и ожоги от него.

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