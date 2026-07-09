«Сложно только с кошкой и ребенком»: Лядова о работе с мужчинами

Елена Лядова: в кино женщины работают наравне с мужчинами

Актриса Елена Лядова считает, что в современном кинематографе женщины работают наравне с мужчинами. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Международном кинофестивале «Сделано женщинами».

По словам артистки, за всю карьеру ей не приходилось сталкиваться с ущемлением своих прав или бороться за признание среди коллег-мужчин. Она отметила, что всегда была сосредоточена исключительно на своей профессии.

«Я делаю свою работу, делаю ее, как мне кажется, честно. <…> Да, сложно работать с кошкой и маленьким ребенком, он переигрывает в кадре любого артиста, будь то мужчина, будь то женщина», — отметила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исхудавшая до неузнаваемости Елена Лядова появилась на кинофестивале. Артистка вышла в свет в облегающей полупрозрачной кофте, подчеркнувшей ее заметно изменившуюся фигуру. Причины изменений во внешности Лядовой не уточняются.

При этом не исключается, что перемены могут быть связаны с подготовкой к новой роли, поскольку актеры нередко меняют вес ради съемок. Однако сама Лядова каких-либо комментариев по этому поводу не давала.

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