Захаров рассказал о пенсии Распутиной: ни копейки за полгода

Муж Маши Распутиной возмутился размером пенсии артистки

Пенсия поп-певицы Маши Распутиной составила всего восемь тысяч рублей. При этом ни одной выплаты певица так и не увидела — деньги не перечисляются уже более полугода. Об этом рассказал ее муж Виктор Захаров в общении с MK.RU.

Как рассказал супруг певицы, процесс оформления начался только после того, как они с артисткой официально зарегистрировали брак в 2025 году.

Когда мужчина пришел в МФЦ менять паспорт жены, сотрудница заметила, что у Распутиной нет пенсионных начислений, и посоветовала обратиться в Пенсионный фонд. Захаров последовал рекомендации и отправился в отделение в Одинцово.

Там заместитель руководителя, изучив документы, признала ошибку и заверила, что начисления будут произведены. Однако вскоре пришло уведомление с суммой, которая, по словам супруга, вызвала недоумение.

«А ведь она 37 лет выступает на большой сцене, объехала несколько раз всю Россию с концертами вдоль и поперек!», — рассказал супруг артистки.

Знакомые не верят в такую сумму, рассказал Захаров. Он планирует снова посетить фонд социального страхования, чтобы выяснить причину задержек. Мария пока не знает о проблеме — муж старается ее не волновать.

Ранее Распутина рассказала, почему она ездит на «Роллс-Ройсе».

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