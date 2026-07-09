«Моя принцесса»: возлюбленный Лерчек показал ее в больничной палате

Луис Сквиччиарини показал Лерчек в палате и рассказал, что она плохо ест

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини показал, как девушка проходит лечение. Кадры из больничной палаты Луис опубликовал в профиле в социальной сети.

«Сегодня день терапии, таргетной терапии. Вот здесь моя принцесса, которая очень мало ест. Я хочу, чтобы ты побольше ела, пожалуйста», — сказал Луис.

В ответ Чекалина объяснила, что во время лечения у нее практически отсутствует аппетит, однако заверила возлюбленного, что постарается есть понемногу.

Луис также отметил, что после сеансов таргетной терапии Валерия чувствует более сильную тошноту, чем после обычной химиотерапии. При этом, по его словам, именно такое лечение сейчас является наиболее важным для ее здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самочувствие блогера Валерии Чекалиной ухудшилось на фоне предстоящего возобновления судебного процесса. По словам ее жениха Луиса Сквиччиарини, после восьмого курса химиотерапии у Чекалиной на пятый день появились сильные боли в животе.

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